Karine Ferri épanouie : rare et magnifique photo de famille au coucher du soleil

La vie est douce pour Karine Ferri. L'animatrice phare de TF1 a mis de côté ses nombreux projets pour s'octroyer un break en famille à l'occasion des vacances d'hiver. Ainsi, elle a décidé de poster sur son compte Instagram une jolie photo d'elle accompagnée de son chéri Yoann Gourcuff et de leurs deux enfants. Une chance pour ses fans qui ne voient que très peu souvent le quatuor réuni au grand complet. Et pour cause, la jolie brune met un point d'honneur à protéger sa vie privée et ses petits bouts de chou de l'engouement médiatique.

Bien évidemment, la photo est prise de dos, afin de préserver les visages des jeunes enfants. Face à l'océan, ils contemplent un magnifique coucher du soleil sur une plage. Karine Ferri porte sa fille Claudia (18 mois) dans les bras, tandis que son chéri de footballeur se positionne à côté de leur fils Maël (bientôt 4 ans). En légende, la complice de Camille Combal dans Danse avec les stars multiplie les hashtags dont #MyEverything, comprenez "mon tout".

Sans surprise, sa publication a ému nombre d'internautes, qui se sont empressés de lui adresser de sympathiques messages "J'adore quand tu montres des photos de famille", "Les plus beaux", "Vous êtes magnifiques !", "Rien de mieux pour se ressourcer". Ce dernier ne croyait pas si bien dire puisqu'une fois ses congés terminés, Karine Ferri reprendra d'arrache-pied ses activités professionnelles. D'ici à quelques semaines, elle sera notamment de retour sur les antennes de la Une pour rejoindre la nouvelle saison de The Voice au côté de Nikos Aliagas. En outre, elle tease depuis un moment un nouveau projet secret autour de la mode pour lequel elle s'est offert un shooting très sexy au Maroc.