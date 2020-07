Karine Ferri : Sa fille fête ses 2 ans, belle photo et doux message

Karine Ferri est actuellement en vacances au bord de la mer et plus précisément "au Paradis", du moins c'est là qu'elle se positionne sur Instagram. Alors que ses abonnés adorent suivre ses aventures entre poses sublimes en maillot et sauvetage de tortue, l'animatrice de TF1 vient de faire une publication adorable pour l'anniversaire de sa fille.

Née le 16 juillet 2018, sa fille Claudia fête donc aujourd'hui son deuxième anniversaire et ça, la belle brune ne pouvait pas passer à côté. En légende d'une image sur laquelle est inscrit le prénom de sa princesse, Karine Ferri a écrit : "Le plus beau prénom du monde. À toi ma fille, à tes 2 ans. 16/07/18. Nous t'aimons si fort. Bel anniversaire, mon ange." Une déclaration suivie de hashtags qui en disent long comme "carré d'as" qui fait référence au quatuor qu'elle forme avec son mari Yohann Gourcuff, Claudia et leur fils Maël (4 ans) et "YMCK" qui met en avant les premières lettres de leurs prénoms respectifs.

En story Instagram, Karine Ferri a aussi dévoilé une photo d'archive de Claudia qui date certainement de quelques jours après sa naissance. On peut y voir la minuscule main de sa fille dans la sienne. Une photo en noir et blanc sur laquelle Karine Ferri souhaite une nouvelle fois un bon anniversaire à son enfant.

Il y a un mois, Karine Ferri avait déjà fait craquer ses abonnés en dévoilant une photo inédite de son mariage avec son footballeur, il y a un an, le 8 juin 2019. Épouse heureuse, maman comblée... Karine Ferri a aussi des projets qui l'enchantent. Elle vient d'ailleurs de dévoiler sa collection capsule pour Les Petites bombes, une marque qui propose des vêtements, des accessoires et des chaussures pour femmes. Il faut dire que la maman de 38 ans s'y connaît en mode. Il suffit de voir son évolution look pour se rendre compte qu'elle est devenue une vraie fashionista. Nul doute qu'elle saura transmettre ce bon goût à sa fille dans les années à venir.