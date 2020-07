Karine Ferri a bien changé depuis le Bachelor : retour sur son évolution look

Karine Ferri n'a quasiment pas changé depuis 2004, année où elle a été révélée au grand public dans Le Bachelor. Toujours le même visage charmant, le même joli teint hâlé, la même silhouette de rêve... mais pas du tout le même style vestimentaire. Retour sur l'évolution des looks de l'animatrice de 38 ans.

Elle avait tout juste 21 ans lorsqu'elle a conquis le coeur de Steven Jauffrineau, le Bachelor de la saison 2 du programme. À l'époque, la belle Karine Ferri, qui était en concurrence avec une certaine Candice, adoptait un look plutôt à la mode du moment. Top court, jean taille basse, collants résille, jupe courte en jean... La brunette n'avait rien à envier aux starlettes des tapis rouges.

L'année d'après, en 2005, elle tombait sous le charme de Grégory Lemarchal, chanteur découvert dans la Star Academy et qui est mort le 30 avril 2007 de la mucoviscidose. Au côté de l'interprète du titre Restons amis, Karine Ferri avait opté pour un look plus sage, s'affichant en couleurs sobres et coupes classiques. Puis, alors qu'elle se fait une place comme animatrice à la radio et à la télévision notamment chez M6, elle a opté pour un look de working girl en tenues chic, glamour et classe. Tailleurs et ensembles noir et blanc sérieux rejoignent son dressing.

Enfin, ces dernières années, Karine Ferri s'assume pleinement. En transparence, petites robes courtes ou fendues dévoilant ses jambes fuselées, décolleté mettant en valeur sa poitrine, du moulant qui met en avant ses courbes de rêve, l'acolyte de Camille Combal à l'animation de Danse avec les stars (TF1) s'affiche plus sexy et féminine que jamais.

Aujourd'hui, la belle Karine Ferri est comblée. Mariée à son chéri le footballeur Yoann Gourcuff, elle est également l'heureuse maman de deux adorables enfants : Maël (4 ans) et Claudia (presque 2 ans). Fière de son parcours et de son physique, elle est même devenue en 2020 l'égérie des créations Les Petites Bombes. Plus encore, elle a lancé sa propre collection en collaboration avec la marque de prêt-à-porter.

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce samedi 11 juillet 2020 afin de suivre Le Grand Bêtisier : 30 ans de rire sur TF1 avec Karine Ferri à l'animation.