Grégory Lemarchal mort il y a 13 ans : Karine Ferri lui rend un bel hommage

Karine Ferri n'est pas la seule à avoir rendu un vibrant hommage à Grégory Lemarchal. Leslie, la soeur du chanteur, a partagé une tendre photo d'enfance, sur laquelle Grégory et elle apparaissent souriants et complices. "Le nombre des années ne parvient pas à m'éloigner de toi. Mon frère, je t'aime et tu me manques tant. Pardonne mes larmes qui coulent parfois mais qui ne m'empêchent pas d'avancer", a tout d'abord écrit la jeune femme de 32 ans. Elle a ensuite évoqué la "p****n de muco" qui lui a enlevé son modèle et qui fait toujours partie de sa vie car elle a gravé en elle des "émotions indélébiles" telles que la peur, la culpabilité, l'impuissance ou l'injustice. "La discrétion, la sagesse c'est toi qui me les as faites choisir comme chemin, pour apaiser le coeur de mes parents. À 19 ans, quand tu semblais avoir quitté ma vie en l'emportant avec toi, tu as laissé toutes ces traces en moi. Et je découvrais en plus le manque, le vrai, la douleur de la perte que je redoutais, l'acceptation de l'inacceptable. Mucoviscidose, j'aimerais dire que je te déteste et pourtant tu fais en partie ce que je suis aujourd'hui. C'est mon histoire, aussi, celle qui malgré tout me permet d'avancer et décuple mon envie de vivre et d'aimer. Mon frère a eu cette force de décider de ne pas te subir, il a cru en ses rêves, il les a réalisés, il a touché tellement de monde, il a donné de l'espoir et un sens à sa vie.", a-t-elle poursuivi.

Enfin, Leslie s'est adressée à toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie ou d'autres ou à "tous ceux qui portent dans leur coeur et dans leur vie Grégory" : "Je vous envoie plein d'amour."