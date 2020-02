Biopic de Grégory Lemarchal, son père très présent sur le tournage : les raisons

Le téléfilm Pourquoi je vis est on ne peut plus attendu. Il retrace le parcours de Grégory Lemarchal, mort le 30 avril 2007 de la mucoviscidose. Arnaud Ducret, qui incarne le papa du défunt chanteur révélé en 2004 dans Star Academy, était invité dans Touche pas à mon poste le 25 février 2020 afin de faire la promotion de ce projet, prochainement diffusé sur TF1. Et il n'a pas caché que le tournage avait été éprouvant, surtout pour Pierre et Laurence, les parents de Grégory.

L'acteur de 41 ans a tout d'abord confié qu'il les avait rencontrés, ainsi que sa soeur Leslie. "Sa maman n'est pas beaucoup venue, à des moments très précis parce que je pense que c'était difficile. Ça l'était aussi pour Pierre, mais il avait envie que, sur certaines choses, on ne soit pas à côté. Entre autres sur les problèmes de mucoviscidose, la maladie. En plus, ils ont une association, ils aident plein de personnes atteintes de la mucoviscidose. Ils sont en train de créer une maison pour aider les gens à avancer", a poursuivi Arnaud Ducret.

Il a ensuite admis auprès de Cyril Hanouna que le tournage avait été "assez troublant", notamment parce que Mickaël Lumière ressemblait beaucoup à Grégory Lemarchal. "Grégory, c'est une positivité incroyable, il avait une énergie extraordinaire, était hyper gentil et drôle. Ça raconte tout ça aussi", a souligné Arnaud Ducret qui est très fier de ce téléfilm et d'y avoir participé. Il a notamment accepté cette proposition, car il avait beaucoup de respect pour l'artiste qu'était Grégory Lemarchal.

Les paroles de Nikos Aliagas et Pierre Lemarchal

Récemment, c'est Nikos Aliagas qui s'est confié sur sa participation à Pourquoi je vis. Il y joue son propre rôle, le temps de la scène de la victoire de Grégory Lemarchal à la Star Academy. Auprès de Gala, il a expliqué : "Participer à cette fiction n'était pas un tournage 'comme les autres' : remettre mon costume de l'époque sur le plateau reconstitué de la Star Ac, réapprendre les mots de sa finale, revivre la vérité de ce moment sans devenir une caricature, honorer la mémoire de Greg sans la surjouer faisaient partie de mes appréhensions..." Il a également confié que Mickaël Lumière l'avait beaucoup troublé dans la peau du chanteur.

Pierre Lemarchal avait quant à lui pris la parole le 10 septembre 2019. Il avait déclaré à France Bleu Pays de Savoie : "Cela fait quelques années qu'on entend parler de gens qui veulent faire un biopic autour de Greg. On a toujours refusé. Voir la vie de Greg à travers un personnage, c'est compliqué. Quand TF1 nous a contactés il y a quelques mois par l'intermédiaire de Mathieu Vergne [directeur de la boîte de production DMLS TV, NDLR], on a compris que 'biopic pensé... biopic il y aura'. Or il s'avère qu'on a toute confiance dans les gens qui travaillent sur ce biopic, on a déjà travaillé avec eux et on sait qu'ils vont respecter l'image et les valeurs de Grégory. Nous, la famille, on a une position de consultants, même si on n'est pas décisionnaires."