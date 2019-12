Biopic de Grégory Lemarchal : deux grands acteurs vont jouer ses parents

TF1 planche actuellement sur la préparation d'un biopic sur Grégory Lemarchal. Si pour l'heure, on ne connaît pas le nom de l'acteur qui interprétera le chanteur révélé en 2004 dans la Star Academy, et décédé le 30 avril 2007 des suites de sa mucoviscidose, à l'âge de 23 ans, ceux qui se mettront dans la peau de ses parents viennent d'être dévoilés.

Selon les informations de nos confrères de Puremédias, sa maman Laurence sera jouée par Odile Vuillemin, notamment connue pour ses rôles dans Profilage, L'emprise ou Les Innocents. Et c'est Arnaud Ducret (Fais pas ci, fais pas ça et Parents mode d'emploi) qui a été choisi par la production pour lui donner la réplique, dans le rôle de Pierre, le papa de Grégory Lemarchal. La réalisation a été confiée à Laurent Tuel, à qui l'on doit le film Jean-Philippe, avec Fabrice Luchini. Le tournage débutera début 2020, toujours d'après nos confrères.

Nul doute que le public attend impatiemment de savoir qui incarnera Grégory Lemarchal. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agira pas de l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens. Il a en effet refusé le rôle à cause de son emploi du temps qui était incompatible avec le planning prévu pour le tournage.

Rappelons que cet unitaire évoquera l'enfance et le passage à la Star Acedemy de Grégory Lemarchal. Anne Viau, la directrice artistique de la fiction de TF1, avait assuré que le scénario était "assez joyeux". Pierre et Laurence ont bien entendu eu leur mot à dire concernant ce projet. Ils ont par exemple participé au casting. "Cela fait quelques années qu'on entend parler de gens qui veulent faire un biopic autour de Greg. On a toujours refusé. Voir la vie de Greg à travers un personnage, c'est compliqué. Quand TF1 nous a contactés il y a quelques mois par l'intermédiaire de Mathieu Vergne [directeur de la boîte de production DMLS TV, NDLR], on a compris que 'biopic pensé... biopic il y aura'. Or il s'avère qu'on a toute confiance dans les gens qui travaillent sur ce biopic, on a déjà travaillé avec eux et on sait qu'ils vont respecter l'image et les valeurs de Grégory. Nous, la famille, on a une position de consultants, même si on n'est pas décisionnaires", avait notamment confié Pierre Lemarchal à France Bleu Pays de Savoie, le 10 septembre 2019.

De son côté Karine Ferri, ex-compagne de Grégory Lemarchal, avait expliqué à Puremédias qu'elle n'apparaîtrait pas dans ce biopic.