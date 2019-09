Grégory Lemarchal, le biopic : son père troublé lors du casting...

Le 30 avril 2007 est une triste date pour les proches de Grégory Lemarchal. Ce jour-là, le gagnant de la saison 4 de la Star Academy est décédé des suites de sa mucoviscidose, à l'âge de 24 ans. Sa disparition a touché des milliers de personnes et depuis, nombreux sont ceux à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux dès que l'occasion se présente.

En janvier 2017, TF1 avait par exemple diffusé une soirée hommage au jeune chanteur parti trop tôt. Une belle soirée animée par son ancienne compagne Karine Ferri et Nikos Aliagas. Un biopic est actuellement en préparation par la chaîne privée, comme l'a annoncé la directrice artistique de la fiction Anne Viau au Parisien. Les parents de Grégory Lemarchal ont bien entendu eu leur mot à dire.

"Cela fait quelques années qu'on entend parler de gens qui veulent faire un biopic autour de Greg. On a toujours refusé. Voir la vie de Greg à travers un personnage, c'est compliqué. Quand TF1 nous a contactés il y a quelques mois par l'intermédiaire de Mathieu Vergne [directeur de la boîte de production DMLS TV, NDLR], on a compris que 'biopic pensé... biopic il y aura'. Or il s'avère qu'on a toute confiance dans les gens qui travaillent sur ce biopic, on a déjà travaillé avec eux et on sait qu'ils vont respecter l'image et les valeurs de Grégory. Nous, la famille, on a une position de consultants, même si on n'est pas décisionnaires", a confié Pierre Lemarchal à France Bleu Pays de Savoie, le 10 septembre 2019.

Il espère que cela poussera davantage de personnes à faire grandir leur association Grégory Lemarchal, créée après la mort du jeune homme. Reste à savoir qui jouera le rôle de l'ancien élève de la Star Ac'. Pierre et son épouse ont vu plusieurs acteurs. Mais pour l'heure, aucun choix ne serait arrêté : "Très honnêtement, le casting n'est pas fini. Evidemment on est consultés sur le personnage de Grégory. On nous a présentés plusieurs acteurs, il y en a un qui ressortait, qui ressemblait... un peu... à Greg, mais le choix n'est pas fait, je ne pourrais pas vous donner un nom."

Pour rappel, Anne Viau avait confié au Parisien que le scénario était "assez joyeux" et que l'"on pénétrera dans les coulisses de la Star Ac'".