Grégory Lemarchal : Mickaël Lumière "aidé d'un coach" pour incarner le chanteur

Le biopic sur Grégory Lemarchal prend peu à peu forme. Ces derniers jours, les producteurs de TF1 ont levé le voile sur le casting du film. Après des rumeurs annonçant Clément Rémiens pour reprendre le rôle du gagnant de la Star Academy, c'est finalement le jeune acteur Mickaël Lumière qui a été choisi. Vu dans Mon bébé de Lisa Azuelos et dans le préquel de La vérité si je mens, il accepte désormais le lourd challenge de retracer le parcours du chouchou des Français, mort de la mucoviscidose.

À travers un post Instagram, Mickaël Lumière s'est d'abord dit "très honoré et ému" d'interpréter le jeune chanteur, postant au passage une première photo bluffante de lui sous les traits de la star. Lors d'une interview accordée au Parisien, il a ensuite reconnu la "responsabilité" qui accompagnait cette opportunité. "J'ai encore du mal à réaliser. Tout le monde appréciait Grégory Lemarchal. Je vais essayer de me rapprocher de lui avec le plus de sincérité et d'incarner ses valeurs que je partage : sa simplicité, son humanité, sa combativité et sa discrétion par rapport à la maladie" a-t-il confié.

Et pour mener au mieux ce projet, Mickaël Lumière n'a rien laissé au hasard. De son travail sur la mucoviscidose, au visionnage des prestations de Gregory Lemarchal sur scène, en passant par la rencontre avec ses parents, Laurence et Pierre (respectivement joués par Odile Vuillemin et Arnaud Ducret). "C'était important pour moi d'échanger avec eux", assure le comédien. En outre, le Parisien nous précise qu'il a été "aidé d'un coach pour peaufiner la posture, le timbre vocal de Grégory Lemarchal" sans pour autant pousser la chansonnette. "Ce sera sa voix à lui lors des chansons". Le début du tournage est prévu pour janvier 2020.