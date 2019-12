Biopic de Grégory Lemarchal : Qui est Mickaël Lumiere, l'acteur qui l'incarne ?

A seulement 23 ans, Mickaël Lumiere enchaîne les cartons au box-office. Ce jeune acteur niçois est la nouvelle pépite du cinéma français et vient d'être choisi pour prendre les traits de Grégory Lemarchal dans le biopic qui lui est consacré. Une première photo de sa transformation a été dévoilée par TF1 et au vu de la ressemblance, les producteurs du film ont tapé dans le mille.

Avant de se plonger dans la vie du gagnant de la Star Academy, décédé en 2007 de la mucoviscidose, Mickaël Lumiere a fait ses gammes et ses preuves dans le monde de la comédie dès l'adolescence en passant par le prestigieux cours Florent. C'est sur Internet qu'il se fait d'abord repérer grâce à ses vidéos comiques et il décroche ainsi son premier contrat à la télé en 2016, dans le téléfilm Pour elles. S'ensuivront des apparitions dans les fictions populaires Plus belle la vie et Skam France. En 2018, Mickaël Lumiere franchit un palier supplémentaire en rejoignant le casting de Mon bébé, réalisé par Lisa Azuelos. Dans le film, il donne la réplique à la fille de la cinéaste, Thaïs Alessandrin, et à Sandrine Kiberlain. La chance continue de frapper à sa porte l'année suivante puisqu'il est à l'affiche de La Vérité si je mens ! Les débuts, où il interprète Dov jeune.

Dans un entretien accordé à Paris Match, il exprimait sa joie de faire partie d'un tel projet : "J'ai grandi avec ces films. Avec mes potes, nous refaisions les scènes cultes, alors devenir Dov a été un gros challenge. De plus, l'action se passe dans les années 1980, c'est presque un film d'époque !" Dans cette même interview, Mickaël Lumiere expliquait également avoir toujours voulu être comédien. "Je regardais énormément de films avec ma grand-mère et j'enviais les enfants comédiens. Après le bac, j'ai vite abandonné l'école de commerce pour m'inscrire au cours Florent. Heureusement mes parents m'ont beaucoup soutenu." Mickaël Lumiere a vraisemblablement fait le bon choix puisque sa carrière est en plein essor.