La Vérité si je mens : La relève fait déjà un carton !

Le dernier épisode de la saga La vérité si je mens ! remonte à 2012, et puis plus rien... Jusqu'à ce que les réalisateurs Michel Munz et Gérard Bitton (les scénaristes originels de la série) décident de reprendre l'histoire à ses prémices. Un nouveau projet qui a donné lieu à La vérité si je mens ! Les débuts, en salles le 16 octobre 2019.

En attendant que le film ne débarque, le casting du film sillonne la France pour le présenter au public en avant-première. Jeremy Lewin (Yvan), Anton Csaszar (Serge), Mickael Lumière (Dov), Yohan Manca (Patrick Abitbol) et Gilbert Melki (Henri Abitbol), dans la bande de la première heure, se sont par exemple rendus à l'UGC Ciné Cité Confluence à Lyon le 5 septembre dernier.

Quelques jours plus tard, le 16 septembre, l'équipe s'est rendue à Nice, dans les salles des Pathé Gare du Sud et Lingostière, qui affichaient toutes deux complet. Nice-Matin rapporte que le public s'est laissé totalement conquérir par La vérité si je mens ! Les débuts et un acteur originaire de la région a tout particulièrement retenu l'attention : Mickael Lumière, alias Dov. "Repéré dans Mon Bébé de Lisa Azuelos, où il jouait le fiancé de la jeune héroïne, Mickael confirme, dans le rôle jadis occupé par Vincent Elbaz et Gad Elmaleh", commente Nice-Matin, totalement sous le charme.

Synopsis

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l'assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d'inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac.