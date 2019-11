Mort de Marie Laforêt : sa fille Lisa Azuelos publie une belle photo de famille

Trois jours après les obsèques de sa mère, Lisa Azuelos est sortie de son silence. Le 10 novembre 2019, la fille de Marie Laforêt s'est saisie de son compte Instagram pour remercier tous ceux qui l'ont soutenue depuis la mort de sa célèbre mère, le 2 novembre dernier en Suisse, à l'âge de 80 ans.

"Merci à tous mes amis et aux anonymes qui m'ont tant soutenue dans cette épreuve #marielaforet #maman", a-t-elle écrit sur le réseau social. Pour accompagner son court message, la réalisatrice de 54 ans a partagé une photo souvenir de sa mère, chanteuse et comédienne. Une image de famille en noir et blanc sur laquelle Marie Laforêt apparaît jeune, entourée de Lisa et de son petit frère Jean-Mehdi-Abraham, tous deux nés de son premier mariage avec l'homme d'affaires Judas Azuelos. Un hommage en image qui n'est pas sans rappeler celui de Thaïs Alessandrin, la cadette de Lisa Azuelos, et donc petite-fille de Marie Laforêt, qui a elle-aussi partagé quelques photos souvenirs de sa grand-mère sur Instagram.