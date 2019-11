Obsèques de Marie Laforêt : Laurent Ruquier brisé, Sarah Lavoine en soutien

C'est un coup dur pour la nation. Marie Laforêt, si bien comédienne que chanteuse et muse, est morte le samedi 2 novembre 2019 en Suisse à Genolier. En guise de dernière performance, elle a été ramenée auprès de sa famille, en France, afin d'être enterrée. Les funérailles ont eu lieu le 7 novembre en l'église Saint-Eustache de Paris. Lisa Azuelos, la fille de l'artiste, était entourée de son frère Jean-Medhi et de ses deux filles, Carmen et Thaïs Alessandrin. Des dizaines de proches avaient également fait le déplacement jusqu'au premier arrondissement de la capitale.

Laurent Ruquier, blessé pour les funérailles de Marie Laforêt

Parmi les célébrités qui ont tenu à rendre hommage à Marie Laforêt : Sarah Lavoine, Francis Lalanne, Géraldine Nakache, Vincent Perez et son épouse Karine Silla, Arnaud Valois, Jean Benguigui, Mathilde Favier, Pierre Cornette de Saint-Cyr, Emmanuelle Alt, Dominique Segall et Anne Marcassus. Laurent Ruquier, ancien collaborateur et grand ami de Marie Laforêt, cumulait hélas les pépins. Après avoir perdu une partie de son coeur, l'animateur de France 2 est tombé dans les escaliers par accident et s'est retrouvé considérablement diminué. "J'ai un poignet cassé, j'ai le bras dans le plâtre et je vais apparaître dans mes émissions ainsi pendant au moins six semaines, a-t-il expliqué dans Les Grosses Têtes sur RTL. J'étais tout seul à ce moment-là. J'ai hurlé."

Marie Laforêt et Laurent Ruquier, à la vie comme à la mort

Laurent Ruquier a toujours été un grand admirateur de Marie Laforêt. Après l'avoir engagée pour remplacer Isabelle Mergault dans la pièce qu'il mettait en scène La presse est unanime, il a tissé avec sa reine des liens éternels. Ensemble, ils ont même, un temps, discuté l'actualité sur Europe 1. "Que vous dire ? Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai, écrivait-il sur son compte Instagram le jour du décès. Merci pour vos gentils témoignages. De si beaux souvenirs avec Marie." Le dernier vient de s'inscrire dans sa mémoire...