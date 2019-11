Mort de Marie Laforêt : le dernier SMS étonnant envoyé à son ami Laurent Ruquier

Dimanche 3 novembre 2019, on apprenait la mort la chanteuse et comédienne Marie Laforêt, emportée la veille à 80 ans, en Suisse. Très vite, son ami Laurent Ruquier a pris la parole pour faire part de son chagrin et dresser un beau portrait de sa vie et de son oeuvre. Il a également révélé la petite habitude qu'elle avait prise avec lui...

Auprès du journal Le Parisien, l'animateur, auteur de théâtre et producteur a ainsi raconté que Marie Laforêt aimait particulièrement suivre avec attention son émission culte On n'est pas couché sur France 2. Entre eux, un rituel s'était installé ! "Tous les samedis, elle m'envoyait des SMS pour me débriefer On n'est pas couché. Et ses commentaires n'étaient pas piqués des hannetons", a confié Laurent Ruquier. "Il y a quelques jours, nous avions le philosophe Raphaël Enthoven [l'ex-conjoint de Carla Bruni et père de son fils Aurélien, NDLR] sur le plateau. Elle le trouvait très beau. 'File-lui mon numéro, sait-on jamais, il est peut-être nécrophile', m'a-t-elle écrit !", a-t-il ajouté concernant son dernier message.

Mais de Marie Laforêt, plus que le personnage truculent, c'est le talent que Laurent Ruquier veut retenir. Véritable fan, il avait réussi à la faire venir aux Grosses Têtes sur RTL et il avait surtout travaillé avec elle. "En 2005, j'ai réussi à la convaincre de reprendre ses chansons aux Bouffes-Parisiens. Ça faisait plus de trente ans qu'elle n'avait pas chanté sur scène. Et c'était archicomplet. On avait prévu une semaine et on a dû en faire une deuxième. Elle était très rare, mais ses fans ne l'avaient pas oubliée. Elle avait accepté de faire ses tubes – mais pas Viens sur la montagne. Et elle était heureuse d'avoir fait plaisir au public en chantant Ivan, Boris et moi, Mon amour, mon ami ou Viens, viens. On avait fait une captation de ce spectacle, mais elle avait refusé qu'on la diffuse. Il y a quelques mois, sachant qu'elle allait bientôt partir, elle a accepté qu'on le montre au public... C'était très émouvant", a-t-il ajouté.