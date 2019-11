Laurent Ruquier blessé : opéré et le bras plâtré pour plusieurs semaines

Lundi 4 novembre, Laurent Ruquier animait un nouveau numéro des Grosses Têtes sur RTL, après une petite escapade à l'occasion de la Toussaint. L'animateur de 56 ans est apparu avec un bras dans le plâtre, tenu en écharpe. Interrogé par sa chroniqueuse Roselyne Bachelot, il s'est expliqué.

S'amusant d'une possible blessure liée à une pratique intensive d'un plaisir solitaire, puis faisant croire à un match de MMA ayant mal tourné, il a fini par dire la vérité. "J'ai eu un week-end magnifique entre la disparition de Marie Laforêt et le fait que je me sois cassé la gueule dans les escaliers...", a-t-il entamé, en référence à la récente disparition de son amie chanteuse et actrice, dont il a d'ailleurs révélé le dernier SMS surprenant.

Laurent Ruquier, qui avait passé le week-end dans sa maison de Normandie, a ajouté : "J'ai un poignet cassé, j'ai le bras dans le plâtre et je vais apparaître dans mes émissions [Les Enfants de la télé et On n'est pas couché, NDLR] ainsi pendant au moins six semaines. J'étais tout seul à ce moment-là. J'ai hurlé. (...) Je n'osais même pas regarder mon poignet et je hurlais de douleur. Tout seul. Mon chien, ce con, pensait que je jouais. Il tournait autour de moi ! À force de hurler de douleur, les voisins sont arrivés", a-t-il ajouté.

Finalement, des amis l'ont transporté à la clinique de Cricqueboeuf dans le Calvados, où il a été opéré sous anesthésie locale. "Ils ont été super, je tiens à les remercier. (...) J'ai trois broches à l'intérieur ! Il faut remercier le personnel hospitalier, ils font souvent un travail formidable et on s'en rend compte seulement quand on y est", a-t-il conclu alors que ses chroniqueurs se sont amusés de son plâtre fluo façon "gilet jaune" !

Thomas Montet