Jeanfi Janssens : Son plan hot sur la croisière des Grosses Têtes !

Ce n'est pas un secret pour ses fans : Jeanfi Janssens a déjà une sacrée liste de conquêtes. L'ancien stewart d'Air France, reconverti avec succès en comique et comédien, en a récemment accroché une de plus à son tableau de chasse. Un amour éphémère grâce... aux Grosses Têtes !

Le 3 octobre 2019, dans l'émission animée par Laurent Ruquier sur RTL, Jeanfi Janssens a raconté les coulisses de la récente croisière effectuée avec ses camarades. "C'est plein de surprises cette croisière ! Le premier jour où tu arrives, tu es un peu surpris parce que c'est une croisière un peu luxe, un peu chère, donc les gens qui ont de l'argent c'est des gens qui ont épargné donc en général ils sont vieux. (...) Après, au bout de trois jours, c'est comme quand tu es sur une île déserte, tu te dis : 'Si y a que ça...'", a-t-il commencé par raconter.

Et l'humoriste de 45 ans de poursuivre en révélant avoir fini par trouver un homme à son goût. "Je regardais tous les moussaillons. Je me suis fait toucher le pompon. J'ai eu une petite amourette, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Parce que un plan cul c'est facile, mais là on m'a fait la cour pendant trois jours ! Là c'était on discute, très romantique, je me prête au jeu, j'essaye de retrouver le mode d'emploi, il me raccompagne à ma cabine et il me fait un bisou devant ma porte et me dit : 'Je te laisse, j'ai du travail demain.' (...) J'avais déjà la main dans la culotte moi. Bon. Deuxième soir il rentre dans ma chambre, progression. On se met sur le lit, on se fait des petites papouilles, un flirt, tout bien et, d'un coup, il se lève et dit qu'il faut qu'il aille se coucher ! Le troisième jour je me dis que s'il se passe rien, je fais un scandale. Et alors ça s'est passé ! Sur la terrasse du bateau", a-t-il relaté. Un Titanic version X...