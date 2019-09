Grégory Lemarchal, le biopic : Ce qui a changé la donne pour ses parents

On le sait depuis quelque temps désormais, un biopic retraçant la vie de Grégory Lemarchal est en préparation. Pour ce téléfilm qui sera diffusé pour TF1, la production en serait toujours à l'étape du casting. Pour les parents du talentueux chanteur, emporté par la mucoviscidose à l'âge de 23 ans en 2007, revenir sur la vie de leur fils est forcément délicat. "Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été très friands de ça, car c'était trop tôt de voir notre fils à l'écran incarné par une autre personne. Grégory pour nous, c'était compliqué. Et puis, on s'est aperçu que ce biopic allait sortir, avec notre accord ou pas", explique Pierre Lemarchal, le père de l'artiste disparu, à Yahoo.

Un facteur important a joué un rôle essentiel pour la famille de Grégory Lemarchal : le fait que le producteur Mathieu Vergne, qu'ils connaissent depuis la participation de leur fils à la Star Academy, porte le projet leur a permis de mieux accepter cette idée et d'être "rassurés" : "C'est là que Matthieu Vergne s'est rapproché de moi, explique Pierre Lemarchal en révélant le rôle clé joué par l'époux d'Ophélie Meunier. Il s'occupait des programmes de TF1 mais il est toujours en relation avec la chaîne. Pour nous, ce projet n'était pas nouveau mais présenter de cette manière et avec des gens de confiance...Ce sont des gens avec lesquels on a toujours fonctionné quand on faisait des émissions et même pendant la Star Ac' parce qu'ils ont respecté tout ce que Gregory a voulu avoir dans cette fameuse émission. Pour nous, c'était rassurant."

Si ce téléfilm est déjà annoncé, le tournage est loin d'être démarré. L'heure est toujours au perfectionnement du scénario et du casting : "Ils sont en train de finaliser le scénario, sur lequel on a une vue. Évidemment, il y a sans doute une part de fiction là-dedans mais qui ne dérogera pas à la vie de Grégory et à ses valeurs, ni aux nôtres. Pour nous, c'était important. On leur propose des corrections à faire sur ce qu'ils nous présentent."

Ce sera joyeux, avec de l'émotion

Pour la famille, le point le plus sensible est de savoir qui va incarner Grégory Lemarchal à l'écran. "On a du mal là-dessus. On est consulté bien sûr sur le casting de cette personne. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui déciderons, mais on a un droit de regard. Je sais comment travaillent ces gens-là, notamment Mathieu Vergne, il connaît nos valeurs. Selon moi, il ne se permettrait pas d'imposer quelqu'un sans nous demander", explique Pierre Lemarchal, qui a d'ailleurs rencontré "un jeune qui n'est pas connu mais qui avait l'air très bien, qui se rapproche un peu de Grégory".

Un profil, mais toujours pas de nom officiel pour l'acteur qui incarnera Grégory. Clément Rémiens (Demain nous appartient) avait été pressenti pour assurer ce rôle, qu'il avait finalement décliné.

Pierre Lemarchal veut avant tout que ce biopic soit joyeux. "L'histoire va raconter la vie de Greg, mais pas simplement le chanteur. Ce sera joyeux, avec de l'émotion évidemment, c'est Greg, qui était capable de se retirer un peu quand il était pas bien, de prendre tout en lui-même, de supporter beaucoup de choses, et de "faire le con" comme il disait, et de prendre la vie à pleines dents. C'est ce qui ressortira, je pense, de ce biopic. C'est ce qu'on aimerait."