Biopic Grégory Lemarchal : L'interprète de Karine Ferri trouvé

Depuis le début de l'année 2020, le tournage du biopic consacré au parcours de Grégory Lemarchal a débuté. Chaque jour, de nouvelles révélations sont faites à ce sujet. Ce mercredi 15 janvier, c'est le journal Le Dauphiné qui a fait part de sa dernière découverte. En se rendant sur les lieux du tournage qui se déroule actuellement en Savoie, une présence féminine donnant la réplique à Mickaël Lumière n'est pas passée inaperçue. Celle de Candice Dufau, jeune femme révélée dans la série de France 3 Plus belle la vie. Cette dernière a décroché un rôle dans Pourquoi je vis, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de celui de Karine Ferri.

D'après les photos prises dans la reconstitution de la maison familiale de Grégory Lemarchal, les producteurs cherchent à recréer l'idylle entre le chanteur décédé de la mucoviscidose et son ancienne petite amie. Même chevelure brune, mêmes sourcils épais et même look, la ressemblance entre Karine Ferri et son interprète vaut le coup d'oeil.

Le casting prend donc de plus en plus forme ces derniers jours. La veille, on apprenait la participation d'Alexis Loizon dans le projet. Ce dernier a notamment été vu dans Demain nous appartient (TF1) et le live action de La Belle et la Bête au côté d'Emma Watson. Il campera le rôle de Kamel Ouali, chorégraphe de 2001 à 2008 de la Star Academy. Du côté des parents de Grégory Lemarchal, Pierre et Laurence, ils seront respectivement joués par Arnaud Ducruet et Odile Vuillemin. Pour rappel, le biopic reviendra sur l'enfance de Gregory Lemarchal ainsi que sur son passage à la Star Academy qui l'a rendu célèbre. La directrice artistique de la fiction de TF1, Anne Viau, a d'ores et déjà indiqué que le scénario se voulait "assez joyeux". Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été indiquée.