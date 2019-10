Karine Ferri : Moment "riche en émotions" pour l'association Grégory Lemarchal

Karine Ferri n'a pas toujours vu la vie en rose. À 25 ans, la jolie présentatrice a tragiquement perdu son amour, le jeune Grégory Lemarchal, grand gagnant de la quatrième saison de la Star Academy (TF1). En effet, le 30 avril 2007, Grégory mourait après un très long combat contre la mucoviscidose, à seulement 23 ans. Deux mois plus tard, ses parents créaient l'association Grégory Lemarchal que Karine Ferri a toujours ardemment défendue.

Douze ans plus tard, la jeune femme a refait sa vie, mais elle est toujours là pour soutenir cette cause qui lui tient tellement à coeur. Jeudi 24 octobre 2019, accompagnée de ses acolytes Nikos Aliagas – qui présentait la Star Academy à l'époque – et Patrick Fiori, l'animatrice phare de TF1 s'est rendue sur les lieux de la future Maison Grégory Lemarchal afin d'admirer l'avancée des travaux. En story Instagram, elle a publié des photos de cette visite sur lesquelles elle pose en compagnie de la famille Lemarchal. En légende, elle écrit : "Souvenirs de jeudi soir. Quel bonheur, quelle fierté de voir l'avancée des travaux de la maison Grégory Lemarchal qui ouvrira ses portes en septembre 2020. Nous avons vécu une soirée riche en émotions. Et c'est aussi grâce à vous et à vos dons que nous pouvons accomplir de si belles choses. Merci à vous. Merci de continuer le combat à nos côtés. Ensemble, on est plus fort, on lâche rien !"

Cette fameuse "Maison" permettra d'accueillir et d'épauler les aidants dans leurs tâches quotidiennes pour secourir leurs enfants ou parents malades. Cette maison sera la première d'une série que les parents de Grégory Lemarchal espèrent longue.

À l'époque de ce tragique événement, Karine Ferri n'était encore qu'une jeune femme qui se cherchait. Depuis, elle a surmonté la douleur, est devenue une animatrice très plébiscitée sur nos petits écrans et, surtout, elle est devenue maman d'un petit Maël en 2016 et d'une petite Claudia en 2018. Le 8 juin 2019, elle s'est également mariée avec son compagnon, le joueur de foot Yoann Gourcuff.

Mais ce bonheur sans limites ne l'a jamais empêchée de continuer à donner de la voix pour l'association Grégory Lemarchal, envers et contre tout.