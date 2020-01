Biopic Grégory Lemarchal : un acteur de Demain nous appartient au casting

C'est un biopic très attendu. Intitulé Pourquoi je vis, il retracera la brève mais magnifique carrière de Grégory Lemarchal. À peine annoncé, le projet a fait la une des médias et a suscité la curiosité. Alors que le tournage vient de débuter, le film produit par TF1 se dévoile chaque jour un peu plus. On sait par exemple que le chanteur décédé d'une mucoviscidose sera joué par Mickaël Lumière, vu dans le reboot de La Vérité si je mens. Ses parents seront quant à eux interprétés par Arnaud Ducruet et Odile Vuillemin.

Ce mardi 14 janvier, nos confrères de Télé Loisirs ont révélé la participation d'un autre acteur, qui aura un rôle important dans le biopic puisqu'il reprendra les traits de Kamel Ouali. Ce dernier a pendant quelques années officié en tant que chorégraphe dans le télé-crochet Star Academy, remporté par Grégory Lemarchal en 2004. Il s'agit d'Alexis Loizon !

Âgé de 30 ans, le beau brun a déjà une jolie carrière à son actif. Il a notamment été au coeur d'une intrigue dans la grande fiction de TF1, Demain nous appartient, en mars dernier. Il y jouait le personnage de Julien, un mystérieux jeune homme lié au passé d'Hugo (Alexandre Prince). En outre, Alexis Loizon s'est illustré dans l'univers des comédies musicales. Il a notamment rejoint les troupes de Footloose, Grease et même Roméo et Juliette. Fort de son succès, le comédien a même donné la réplique à de grands noms du cinéma. En 2017, il participait à la version live action de La Belle et la Bête et obtenait le rôle de Stanley au côté d'Emma Watson. Nul doute qu'Alexis Loizon n'a pas fini de faire parler de lui !