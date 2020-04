Karine Ferri gâtée par Yoann Gourcuff pour son anniversaire confiné

À défaut de célébrer son anniversaire en grande pompe avec de nombreux invités, c'est en version confinée que Karine Ferri a soufflé ses 38 bougies samedi 25 avril 2020. Un moment privilégié avec sa famille qu'elle n'aurait échangé pour rien au monde. D'ailleurs, elle a pu compter sur son mari, le footballeur Yoann Gourcuff, pour rendre cette journée mémorable en dépit du contexte particulier.

Via sa story Instagram, l'animatrice phare de TF1 a révélé avoir été particulièrement "gâtée" par son chéri, lequel a entrepris de lui offrir deux bouteilles de vin, réputées pour être les plus prestigieuses des Côtes du Rhône (à consommer avec modération bien sûr). Utilisant des émojis amoureux, elle a avoué être comblée par cette attention en partageant des photos des dites bouteilles.

En plus de ce joli cadeau, Karine Ferri a reçu une vague de messages de la part de ses amis qui se trouvent loin d'elle. La maman de Claudia et Maël a ainsi reposté, entre autres, le petit mot de son ancien partenaire de danse dans Danse avec les stars, Christophe Licata, ou encore celui de son co-animateur sur la Une Christophe Beaugrand. Et, quand ce ne sont pas ses amis qui célèbrent son anniversaire, ce sont les internautes.

Face aux nombreux hommages reçus, Karine Ferri n'a pas tardé à les remercier personnellement sur le réseau social. "Merci pour vos nombreux messages, merci d'être là, toujours présents dans ma vie, depuis si longtemps... Un anniversaire confiné certes mais l'occasion aussi de se rendre compte que les émotions sont presque plus intenses et décuplées dans cet essentiel. Prenez soin de vous. Avec tout mon amour", a-t-elle inscrit en légende. Voilà une journée dont elle se souviendra longtemps !