Karine Ferri : L'animatrice sauve une vie, son geste héroïque

Touchée de voir que cette tortue avait été prise au piège et aurait pu y laisser sa vie, la camarade de Camille Combal à la présentation de Danse avec les stars sur TF1 a poursuivi : "Voilà encore un triste exemple que le plastique continue de polluer l'environnement et de menacer la faune marine de nos océans. La tortue marine fait partie des espèces les plus touchées par les ravages de déchets plastiques." Plus encore, en hashtag, la belle appelle à "être attentif" et à "prendre soin de notre planète".

Rappelons que Karine Ferri est particulièrement engagée dans la cause animale. Le 27 juin dernier à l'occasion de la Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie, l'ancienne compagne du défunt chanteur Grégory Lemarchal, mort en 2007 de la mucoviscidose, avait partagé, toujours sur Instagram, une vidéo appelant les Français à trouver des solutions pour faire garder ou emmener avec eux leurs chiens ou leurs chats durant les vacances d'été.