Karine Ferri amoureuse de Yoann Gourcuff : photo et tendre message

L'été est très certainement la saison préférée de Karine Ferri. Pour Télé-Loisirs, elle livrait d'ailleurs des confidences sur ses vacances sous le soleil du Sud. "Elles riment avec simplicité et vie de famille. Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite du paddle, du canoë et admirer les fonds marins. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis, agrémentées d'un bon barbecue. Je garde néanmoins toujours un oeil sur l'actualité de la télévision et de la radio".

Au passage, la complice de Nikos Aliagas s'épanchait timidement sur le genre de père qu'est celui qui était footballeur professionnel. "Yoann est un mari et un papa formidable, très présent et extrêmement attentionné", a-t-elle déclaré. Les tourtereaux sont donc assurément en phase !