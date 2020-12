Karine Ferri et Yoann Gourcuff mariés depuis un an : l'animatrice passe un nouveau cap

Karine Ferri est une femme discrète pour tout ce qui concerne sa vie privée. Toutefois, elle a décidé de clamer haut et fort son amour pour celui qui partage sa vie depuis dix ans maintenant, et qu'elle a épousé en juin 2019, Yoann Gourcuff.

En effet, vendredi 5 décembre dernier, alors qu'elle présentait l'EuroMillions sur TF1, pour la grosse cagnotte de 200 millions d'euros qui n'a pas été remportée, l'animatrice a eu le droit à une présentation beaucoup plus inhabituelle. Elle a décidé d'enfin porter le nom de son cher et tendre et de l'assumer publiquement. Ainsi, ce n'est pas Karine Ferri qu'ont lu les téléspectateurs sur le bandeau à son arrivée sur le plateau mais Karine Ferri Gourcuff.

Une belle preuve d'amour envers le père de ses deux enfants, Claudia et Maël (2 et 4 ans), comme elle en fait rarement ! D'ailleurs, lors d'une interview pour Télé-Loisirs en octobre 2019, elle mettait un point d'honneur a faire la distinction entre sa carrière à l'antenne et son statut d'épouse. "J'ai toujours séparé le professionnel du privé. Quand je travaille, je m'appelle Karine Ferri, et dans la vie de tous les jours, je suis Madame Gourcuff", confiait-elle.

Un an plus tard, elle a finalement décidé de sauter le pas. "On lui a proposé vendredi avant le tournage et elle a trouvé ça chouette", a révélé un proche à nos confrères. Ce "nouveau nom", elle l'utilisera désormais pour toutes ses autres émissions.

Avec le temps, on remarque tout de même que Karine Ferri prend soin de faire comprendre que l'ex footballeur est chasse gardée. Contactée récemment dans les 12 coups de midi par Jean-Luc Reichmann, elle confirmait même que tout allait pour le mieux dans son couple, au grand dam d'une candidate qui avait des vues sur son homme. "Ça va super bien, on s'est marié il y a un an, et ça va très bien, je suis désolée !", déclarait-elle, amusée par la situation.