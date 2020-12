EuroMillions - Karine Ferri : Cette folie qu'elle s'offrirait si elle gagnait

200 millions d'euros. C'est la somme mise en jeu par l'EuroMillions le vendredi 4 décembre 2020. Depuis la création du jeu, c'est la Française des jeux (FDJ) qui pilote le tirage depuis les studios de la Seine Saint-Denis. Un huissier et une trentaine de personnes sont mobilisés à chaque tirage. Pour annoncer le grand gagnant, TF1 a choisi Karine Ferri.

"C'est formidable, ça tombe sur moi, se rejouit-elle dans les pages du Parisien. On aime bien quand il y a beaucoup d'argent en jeu, on essaie de trouver une tenue exceptionnelle, plus de soirée pour marquer le coup." On retrouvera Karine Ferri dans son habit de lumière dans la soirée du vendredi 4 décembre 2020 jour de la grande finale de Koh-Lanta, pour le tirage très attendu de l'EuroMillions.

Pour ce gain exceptionnel de 200 millions d'euros, Karine Ferri espère bien donner un "gagnant français", fait qu'elle trouverait "génial". "Je croise les doigts", ajoute-t-elle. "Je suis contente pour lui, que ses rêves puissent se réaliser", adresse-t-elle même au futur gagnant.

Si Karine Ferri venait un jour à remporter des millions, elle essayerait d'améliorer le quotidien de personnes dans le besoin et celui de ses proches. "J'aiderais des associations, je protégerais ma famille, mes amis... Je prendrai toujours autant de plaisir à aller travailler", détaille-t-elle. Puisqu'il faut bien brûler une partie de la somme, si elle venait à gagner, Karine Ferri pense s'offrir une "petite île privée". Voilà un lieu idéal pour ses prochaines vacances en famille avec son mari, Yoan Gourcuff et leurs enfants Claudia et Maël, à l'abri des regards et des paparazzi.