Karine Ferri dans Mask Singer : son clin d'oeil à Grégory Lemarchal, si important pour elle

L'Araignée a été démasquée le 21 novembre 2020, lors de la demi-finale de Mask Singer (TF1). Il s'agissait de Karine Ferri. Semaine après semaine, l'animatrice a réussi à se jouer des membres du jury, lesquels ont pensé à Iris Mittenaere, Linda Hardy ou encore Tatiana Silva avant d'évoquer son nom. Il faut dire que Karine Ferri avait très bien travaillé son personnage, tout autant que ses performances musicales. D'ailleurs, en acceptant de participer à la deuxième saison de l'émission, la jolie brune a imposé une chanson chère à son coeur, The Show Must Go On du groupe Queen.

Et pour cause, il s'agit d'un titre qu'affectionnait tout particulièrement Grégory Lemarchal avant de succomber à la mucoviscidose en 2007. "C'est un hommage pour Grégory évidemment et c'est une chanson qui évoque beaucoup de choses pour moi. Donc j'avais envie de dire à tout le monde The Show Must Go On, quoi qu'il se passe !", a-t-elle confié à nos confrères de Télé-Star.

C'était très dur...

Pour être sûre de ne pas se louper sur scène, Karine Ferri n'a pas lésiné sur les efforts. "C'était très dur, ça a été la plus dure de toutes ! De toutes celles que j'ai interprétées, c'est celle qui m'a demandé le plus de travail d'un point de vue vocal. J'ai vraiment pris le temps de la travailler et écouter, j'ai passé plusieurs semaines à écouter le titre... Ensuite, en studio, on a pris beaucoup de temps pour pouvoir la faire. J'avais peur, car elle est très dure, mais j'avais tellement envie de la faire, c'était tellement important pour moi de la passer que je me suis donné les moyens !", a-t-elle déclaré.

Interrogée à ce sujet par Télé-Loisirs, Karine Ferri, d'ordinaire discrète sur son histoire d'amour passé avec le chanteur, a expliqué que chanter sous un déguisement était la meilleure façon pour elle de lui rendre hommage. "J'avais envie de faire un clin d'oeil à ma façon. Sous un costume, c'était plus facile car je suis pudique et que je parle rarement de ces choses-là. J'ai préféré choisir la musique pour faire cela. C'était plus simple pour moi qu'on ne sache pas que c'était moi", a-t-elle reconnu.

Pari réussi puisque Karine Ferri aura véritablement bluffé les membres du jury à chacun de ses passages sur scène ! Avec son élimination et celle du Requin, derrière qui se cachait Basile Boli, trois finalistes subsistent : le Manchot, le Robot et le Dragon. Ils s'affronteront une dernière fois samedi 28 novembre prochain.