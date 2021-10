Karine Ferri : Rares photos de Yoann Gourcuff avec qui elle "partage la même passion"

Le 28 septembre 2021, Karine Ferri a partagé une belle nouvelle sur ses réseaux sociaux. L'animatrice a adopté un nouveau chien, un labrador qui a hérité du doux nom de Bella. Fervente défenseuse des animaux, elle avait au passage explicitement incité sa communauté à prendre soin de nos amis les bêtes, notamment en poussant à se tourner vers les refuges pour les recueillir. Jeudi 30 septembre, elle est allée plus loin dans sa démarche en confiant avoir réalisé une bonne action.

"Parce que nous aimons les animaux de tout notre coeur, nous avons décidé d'aider financièrement le petit refuge indépendant @refuge_arpa_91 et d'encourager tous ceux qui le peuvent à faire des dons également", a-t-elle écrit sous un montage photo sur lequel apparaît comme rarement son mari Yoann Gourcuff. Le footballeur apparaît tout sourire avec son chiot dans les bras. Un bonheur qui se lit sur son visage, lui qui est tout aussi sensible aux animaux. On peut imaginer que ce trait de caractère a participé à faire craquer Karine Ferri au moment de leur rencontre. D'ailleurs, elle n'hésite pas en légende à lui adresser tout son amour. "Bravo à tous ces petits refuges pour leur travail formidable. Ainsi qu'aux bénévoles qui donnent de leur temps. Bravo également à Yoann, je suis fière de son engagement et de l'empathie dont il fait preuve envers les animaux. C'est formidable de partager avec son mari la même passion : celle des Animaux", a-t-elle déclaré.