Karine Ferri et Yoann Gourcuff adoptent : elle présente le nouveau chien de la famille

Karine Ferri est une grande amoureuse des animaux. Régulièrement, elle partage des messages sur ses réseaux sociaux pour sensibiliser et inciter les internautes à bien les traiter ou à les adopter plutôt que de les acheter. Ce mardi 28 septembre, l'animatrice a mis ses conseils en application en accueillant chez elle un nouveau chien, un petit labrador qu'elle a appelé Bella.

"Quel bonheur de vous écrire pour vous annoncer cette si belle nouvelle... Nous vous présentons Bella. Bella vient de rejoindre notre famille. Elle a 5 mois. Nous étions à la recherche d'un chien adulte ou chiot à rendre heureux depuis un bon moment et c'est elle qui a croisé notre route. Elle fait déjà le bonheur de notre famille et nous faisons tout pour faire le sien", a-t-elle écrit sous une série de craquantes photos de la boule de poils. Déjà propriétaire d'un autre chien de la même race, Karine Ferri a précisé : "Dolmen s'en occupe très bien et l'a très vite adoptée, elle aussi..." A noter par ailleurs que la figure de TF1 possède également un adorable chat prénommé Menhir.

Rapidement, les internautes ont partagé une vague de messages attendris devant la bouille de Bella. "Elle porte bien son nom", ont-ils pour la majorité souligné.