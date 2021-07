Karine Ferri : Sa fille Claudia a 3 ans, rare photo de sa princesse pour l'occasion

Comme l'a fait savoir Karine Ferri dans un précédent post, elle est actuellement en vacances avec sa famille en Corse. Depuis plusieurs jours, elle régale ses abonnés de photos d'elle à plage. Ainsi a-t-on pu la voir se prélasser dans une longue robe de plage blanche, chapeau sur la tête, dans un "endroit paradisiaque". Elle a aussi pris la pose en chemise, sur la plage. Le sourire aux lèvres et les lunettes de soleil sur le nez, elle commente : "Avec toi c'est toujours bleu".

Pas de photo en revanche de Yoann Gourcuff et de Maël. On le sait, Karine Ferri est plus que discrète concernant sa vie privée. "Yoann comme moi sommes très pudiques par nature. On ne s'impose pas de barrière. Je partage beaucoup avec mon public, mais pas tout. Je ne montre pas mes enfants ni ma maison, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mon bonheur est palpable au quotidien entre mon mari et mes enfants, mais je n'ai pas envie de faire la publicité de mon intimité. La famille est ce qu'il y a de plus important, mais on la préserve !" avait-elle confié à Nous Deux.

Autant dire que cette nouvelle photo de Claudia est un superbe cadeau qu'elle nous fait.