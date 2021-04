Karine Ferri maman : rare photo de son fils pour son anniversaire, son adorable "super-héros"

Karine Ferri mène la vie de ses rêves au côté de son mari Yoann Gourcuff, qu'elle a épousé en juin 2019 et dont elle porte officiellement le nom à l'antenne depuis décembre. Une union qui survenait après dix ans de vie commune et les naissances de leurs deux enfants, Maël et Claudia (2 ans).

Le couple a rapidement fait le choix de la discrétion. "Yoann comme moi sommes très pudiques par nature. On ne s'impose pas de barrière. Je partage beaucoup avec mon public, mais pas tout. Je ne montre pas mes enfants ni ma maison, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mon bonheur est palpable au quotidien entre mon mari et mes enfants, mais je n'ai pas envie de faire la publicité de mon intimité. La famille est ce qu'il y a de plus important, mais on la préserve !", a-t-elle confié en 2020 dans les pages du magazine Nous Deux.