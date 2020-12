Karine Ferri se lance un nouveau défi improbable... "Avant Mask Singer, je n'osais pas"

Elle aura réussi à bluffer le jury de Mask Singer semaine après semaine ! Dans la peau de l'Araignée, Karine Ferri s'est imposée jusqu'en demi-finale du programme de TF1 avant d'être démasquée par Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. L'animatrice de 38 ans avait très bien travaillé son personnage, tout autant que ses performances musicales, dont l'une d'entre elles était un clin d'oeil à Grégory Lemarchal. D'ailleurs, en acceptant de participer à la deuxième saison de l'émission, Karine Ferri s'est découvert un talent caché : celui de chanteuse !

Elle ajoute donc cette nouvelle corde à son arc, au point de vouloir se lancer en tant qu'interprète ! "Je travaille actuellement sur un projet musical : je vais poser ma voix sur un texte pour le droit des femmes", a t-elle confié à nos confrères de Télé-Loisirs. D'après eux, ce projet devrait voir le jour au début de l'année 2021.

Et ce n'est pas tout, l'épouse de Yoann Gourcuff compte également faire ses premiers pas en tant que comédienne. "En parallèle de mes émissions, je travaille avec une équipe de scénaristes sur une fiction pour TF1 dans laquelle je jouerai. J'ai vraiment envie de me lancer dans la comédie et j'espère qu'on arrivera à la tourner malgré le contexte. Les projets arrivent, je prends le temps de la réflexion mais il y aura du nouveau en 2021. Assurément", s'est-elle réjouit.

Karine Ferri insiste sur le fait que c'est bel et bien l'émission Mask Singer qui l'a poussée à se dépasser et à se lancer des défis qui jusque là lui semblaient inenvisageables. "Je ne me mets aucune barrière et ne m'interdis rien. Avant Mask Singer, je n'osais pas, j'étais enfermée dans cette pudeur, je restais dans ce que je savais faire. Finalement, je me rends compte que j'ai eu tort. On peut faire des choses totalement différentes les unes des autres et les faire bien", a-t-elle déclaré. Vivement 2021 !