Diaporama Karine Ferri : Sa fille Claudia a 3 ans, rare photo de sa princesse pour l'occasion

Yoann Gourcuff et sa compagne Karine Ferri - A Cannes, les sportifs rendent un dernier hommage à Tiburce Garou le 10 juillet 2015.

Camille Combal et Karine Ferri au photocall de la saison 10 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt, France, le 4 septembre 2019. © Veeren/Bestimage

11 / 11

Exclusif - Karine Ferri et Christophe Beaugrand lors du 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, France, le 18 février 2019. © Rachid Bellak/Bestimage