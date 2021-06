Karine Ferri et son mari Yoann Gourcuff : photo inédite du mariage pour leurs noces de cuir

Karine Ferri est une femme amoureuse et le fait savoir ! Particulièrement heureuse de fêter son deuxième anniversaire de mariage, l'animatrice de TF1 a régalé ses abonnés sur Instagram avec une jolie photo prise lors de son union avec Yoann Gourcuff.

Sur son compte suivi par 695 000 fidèles, Karine Ferri a donc posté un cliché en noir et blanc réalisé lors de son mariage avec le footballeur Yoann Gourcuff, en 2019. En légende, la jolie brune aujourd'hui âgée de 39 ans écrit : "Anniversaire de mariage : 8&9 Juin 2019. A toi, au merveilleux papa que tu es devenu, au mari extraordinaire que tu es, à notre carré d'As. A toutes ces années passées à tes côtés et aux prochaines... A nos rides, à nos sourires, à nos souvenirs et surtout à notre avenir. Aux rires de nos enfants. Je t'aime de tout mon coeur #nocesdecuir #2ansdemariage #YK #carrédas #amour #discretion." Une belle déclaration à son époux de la part de la co-animatrice de Danse avec les stars qui localise carrément sa publication "au Paradis". Dans la vraie vie, ils se sont mariés à La Motte, dans le Var.

Karine Ferri, dont le grand public connaît la vie amoureuse en raison de sa belle histoire avec le regretté chanteur Grégory Lemarchal - elle est restée proche de sa famille - puis de sa plus discrète relation avec le footballeur Yoann Gourcuff, fréquente le sportif depuis déjà dix ans. Les amoureux se sont rencontrés en 2011 et, depuis, ils n'ont fait que d'aller de l'avant ! En 2016, elle donne naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Maël. L'année d'après, elle dévoile dans les pages du magazine Gala qu'elle s'est pacsée avec Yoann Gourcuff, désormais âgé de 34 ans. Et, en 2018, elle accouche de leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Claudia.