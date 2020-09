Karine Ferri, sa belle déclaration à Grégory Lemarchal : "La beauté de ton âme"

Dernière compagne de Grégory Lemarchal avant sa mort tragique survenue le 30 avril 2007, Karine Ferri (38 ans) a rendu hommage au gagnant de la saison 4 de la Star Academy le 5 septembre 2020.

Émue et fière, l'animatrice de Danse avec les stars a partagé l'affiche du biopic intitulé Pourquoi je vis sur son compte Instagram. En légende, elle écrit : "Pour ton courage , pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même 'mal' que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu'il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous à jamais." Diffusé le 7 septembre sur TF1, ce film retrace la vie héroïque de Grégory atteint de mucoviscidose. Décédé alors qu'il venait de sortir l'album Je reviens vers toi, le jeune homme succombait à seulement 24 ans, laissant ses proches et ses fans sous le choc.

Pour rendre hommage à Grégory Lemarchal, de nombreux acteurs ont répondu présents. Mickaël Lumière joue le rôle de Grégory, Nikos Aliagas apparaît dans son propre rôle, Arnaud Ducret interprète le père du jeune homme, Pierre Lemarchal, et Odile Vuillemin sa maman. La soeur du chanteur, Leslie Lemarchal, est jouée par l'actrice Lou Gala tandis que Karine Ferri est interprétée par Candice Dufau.