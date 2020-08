Biopic de Grégory Lemarchal : des premières images bouleversantes dévoilées

Pour rappel, le biopic reviendra sur l'enfance de Gregory Lemarchal ainsi que son passage à la Star Academy qui l'a rendu célèbre. La directrice artistique de la fiction de TF1, Anne Viau, avait indiqué que le scénario se voulait "assez joyeux" et qu'aucune décision n'avait été actée sans l'approbation des parents de l'artiste disparu. "On a toute confiance dans les gens qui travaillent sur ce biopic, on a déjà travaillé avec eux et on sait qu'ils vont respecter l'image et les valeurs de Grégory. Nous, la famille, on a une position de consultants, même si on n'est pas décisionnaires", avait notamment confié Pierre Lemarchal à France Bleu Pays de Savoie en septembre dernier.

Rendez-vous le 7 septembre prochain pour la diffusion.