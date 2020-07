Arnaud Ducret : Son incroyable soirée avec Claire, "Je lui ai bandé les yeux..."

Fou amoureux de sa fiancée Claire Francisci, Arnaud Ducret a révélé la dernière belle surprise qu'il lui avait concocté pour son 43ème anniversaire. Bien loin d'une simple invitation au restaurant du coin ou de quelques mots écrits à la hâte sur une carte de voeux, l'acteur de 41 ans a réservé une nuit magique et inoubliable à sa chérie.

Je veux maintenir la flamme

Interviewé par les journalistes de Télé Star, il raconte : "Je lui ai récemment organisé un dîner surprise pour son anniversaire. Je lui ai bandé les yeux avant de monter en voiture et je l'ai emmenée au deuxième étage de la tour Eiffel." Une attention digne d'un véritable prince charmant qui a sûrement dû combler de bonheur l'ex-danseuse du Crazy Horse. "Sous ma carcasse de 1,90m se cache une âme fleur bleue. J'ai 41 ans, je veux maintenir la flamme. J'aime voir ma fiancée rire, la faire danser, la surprendre." indique Arnaud, qui prouve avec cette merveilleuse attention son statut de petit-ami (et bientôt mari) parfait.

Les amoureux s'étaient rencontrés pour la première fois en 2015 lors de leur participation à l'émission Rock'N'Roll Circus mais ce n'est que quelques années plus tard qu'ils ont commencé à se fréquenter. Arnaud et Claire s'étaient à nouveau croisés lors d'une avant-première, et l'acteur du film Parents, mode d'emploi était alors tombé "instantanément amoureux" de Claire comme il l'expliquait aux journalistes de Gala : "Au moment où elle est entrée dans la salle, je l'ai tout de suite reconnue. On s'est regardé fixement. Le temps s'est arrêté". Une histoire d'amour digne d'un vrai conte de fées pour l'acteur (papa d'Oscar, 7 ans) et sa compagne Claire (maman de triplés de 14 ans).