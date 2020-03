Arnaud Ducret fou de Claire : il est tombé "instantanément" amoureux

Ces deux-là transpirent l'amour et ils assument. Arnaud Ducret et sa compagne Claire Francisci ont accepté de jouer au jeu de l'interview croisée pour le magazine Gala.

Dans l'édition du 12 mars 2020, l'acteur et humoriste de 41 ans, papa d'un petit Oscar, 7 ans, et son amoureuse de 43 ans, maman de triplés de 14 ans, raconte en détail comment a débuté leur histoire. Leurs routes se sont croisées pour la première fois lors de leur participation à l'émission Rock'N'Roll Circus diffusée en 2015. Arnaud Ducret avait pour mission d'annoncer Claire en tant que spécialiste de pole dance. Elle a fondé sa propre école dans la discipline dans laquelle elle s'est spécialisée il y a neuf ans. Arnaud Ducret est "bluffé" par la prestation de l'artiste, mais rien de plus, et Claire pense que l'humoriste est un technicien qu'elle trouve plutôt charmant, avant qu'Isabelle Nanty ne lui dise qu'il est un acteur en pleine ascension.

Quelques années plus tard, ils se croisent à nouveau à une soirée, et c'est là que tout s'est joué. "Au moment où elle est entrée dans la salle, je l'ai tout de suite reconnue. On s'est regardés fixement. Le temps s'est arrêté", se souvient Arnaud Ducret. Remué, l'acteur prochainement à l'affiche de la comédie Divorce club propose alors à Claire un vrai rendez-vous, mais la danseuse n'était pas sûre de vouloir y aller. Et puis elle s'est finalement lancée. "Je retrouve Claire au restaurant, et lorsque je la vois face à moi, je tombe instantanément amoureux. Je l'ai trouvée tellement belle, avec ses longs cheveux. Elle riait, elle aimait manger, elle aimait boire, je me suis dit : 'Je ne la laisserai pas partir. c'est réglé !'", raconte Arnaud Ducret. Le sentiment est plus mitigé du côté de Claire : "Physiquement, il me faisait de l'effet, mais comme il parlait vite et fort, j'étais un peu réticente. Et puis toutes ses petites attentions m'ont conquise. J'ai appris à le connaître." Et voilà qu'ils forment depuis quelques années une heureuse famille recomposée ! Et il n'y aura pas d'autres enfants.

Quant au mariage, les amoureux ne ferment pas la porte à cette idée. "Ça n'a jamais été dans mes préoccupations, mais là, je pourrais y venir", conclut Arnaud Ducret.

Les interviews d'Arnaud Ducret et Claire Francisci sont à retrouver dans Gala en kiosque le 12 mars 2020.