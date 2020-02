Arnaud Ducret : Sa chérie Claire, ensorcelante sur une barre de pole dance

Invitées à la sixième édition du Grand Dîner à l'hôtel Marriott le 26 février 2020, de nombreuses célébrités ont pu participer à ce nouvel événement novateur qui mêle art culinaire et art contemporain. Imaginé par Jules Durand (un Lyonnais de 25 ans), ce dîner a pour but de "casser les codes des vernissages classiques où les gens ne font que passer", les oeuvres étant mieux mises en valeur, car exposées avec les célébrités venues pour la soirée. Pour cet événement, les oeuvres présentées venaient de la galerie d'art genevoise Art on You Gallery.

Pour assurer le show, deux artistes de la scène ont été conviés : le chanteur Alban Bartoli ainsi que la compagne d'Arnaud Ducret, Claire Francisci. Prêtresse du pole dance, la jeune femme a ébloui tous les invités de la soirée avec un spectacle ultrasexy. Son chéri, conquis, était évidemment aux premières loges pour contempler sa petite amie. Très amoureux, l'acteur français avait dévoilé les circonstances de leur rencontre lors d'une interview à Télé Star en novembre 2018 : "Elle faisait une émission de télévision dans laquelle j'étais aussi. Mais on ne s'est jamais adressé la parole. (...) Je l'ai découverte un peu plus tard... Et on est tombé amoureux." Un amour qui dure depuis deux ans et qui ne semble pas près de s'éteindre à en croire le regard transi d'Arnaud sur sa chérie tout au long de son show.

D'autres stars étaient présentes comme Kev Adams, mais aussi Louisy Joseph, habillée tout en transparence pour l'occasion avec une combinaison léopard. Pierre-Jean Chalençon, Caroline Munoz, Antoni Ruiz et la danseuse de l'émission Danse avec les stars, Candice Pascal étaient également invités et ont pu découvrir toutes les surprises de ce dîner, vraiment pas comme les autres.