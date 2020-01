Rayane Bensetti tout sourire avec Émilie Nef Naf en transparence pour dîner

Déjà cinq ans ! Le Grand Dîner a de nouveau régalé une poignée de chanceux lors de sa soirée organisée le 22 janvier, à Paris. L'événement, qui revendique "un concept novateur, festif et décalé dans les règles de l'art", a pu compter sur la participation de diverses personnalités médiatiques.

Sur le photocall de la soirée, on a ainsi pu voir le jeune et populaire comédien Rayane Bensetti. Très souriant et visiblement ravi de ce moment de détente, l'acteur de Tamara a pris la pose avec la danseuse Fauve Hautot – rencontrée sur le plateau de Danse avec les stars en 2014 –, ainsi qu'avec l'ancienne candidate de télé-réalité Émilie Nef Naf, sexy en jupe en cuir et bustier transparent, ou encore la comédienne et chroniqueuse Rachel Mouyal.

Il fallait aussi compter sur la présence de Magloire, du styliste Cyril Mirat, du DJ Noam Adams, le chanteur Alban Bartoli, Jade Leboeuf affriolante en petit bustier sous une veste de costume, Marwan Berreni, Pierre-Emmanuel Metz ou encore Dominique Damien, Jérôme Anthony, Alia Chergui, Dounia Coesens, Laurent Amar, Héloïse Valli, Sophie Diry (Miss Bourgogne), Fiona Deshaye, Gabriel Licari, Laurent Argelier, Jules Durand...

"Pour cette cinquième édition du Grand Dîner, l'art culinaire et l'art contemporain s'entremêlent avec l'exposition de la Galerie d'Art Genevoise, Art On You Gallery, réunissant pour l'occasion les artistes internationaux : Vincent Bardou, Vincent Duchene, Mister Goo, Philarthrop, S2B, Gab, Nathalie Molla, Tony Tichene, Pegaz, Julie Galiay, Rice, Ruben Verheggen & Eva Post, Kikayou, JB, Enigma...", promettait la page Facebook de l'événement. En outre, à l'occasion de la Fashion Week Haute-Couture 2020, l'événement avait "le plaisir d'accueillir le défilé de la maison Mirat".

Un dîner organisé "sous la coupe du directeur artistique : DJ Noyze".