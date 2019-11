Emilie Nef Naf : Sexy en jupe moulante face à Anthony Colette

La rue du Faubourg-Saint-Honoré, les Galeries Lafayette Haussmann, les Champs-Élysées... Les fêtes approchant, la ville de Paris s'illumine ! Le Mariott, situé sur la célèbre avenue du 8e arrondissement, s'est mis au diapason. L'hôtel a reçu la craquante Emilie Nef Naf, Denitsa Ikonomova et Anthony Colette, invités du Grand Dîner.

Après une première réussie au Fouquet's au mois de septembre, et un deuxième volet au Mariott Champs-Élysées, le Grand Dîner a remis le couvert ! La troisième édition de l'événement a eu lieu ce jeudi 28 novembre 2019. Ayem Nour et l'ex-Miss France Alicia Aylies absentes (elles avaient assisté au deuxième Grand Dîner), son organisateur Jules Durand a pu compter sur la présence d'autres charmants invités. Parmi eux, figurait une Emilie Nef Naf irrésistible en noir, dans une tenue composée d'un haut asymétrique aux épaules et d'une jupe en cuir moulante, dézippée sur la cuisse droite.

Comme l'ex-candidate de Secret Story à la confiance boostée depuis sa perte de poids, Anthony Colette et les danseurs Denitsa Ikononova et Maxime Dereymez, tous candidats de l'émission Danse avec les stars, étaient de la partie. La première a retrouvé son partenaire de la saison 10, Azize Diabaté. Eliminé juste avant la finale, le jeune homme a animé le Grand Dîner en interprétant un extrait de son futur album.

Les animateurs télé Gilles Verdez et Jean-Michel Maire, de Touche pas à mon poste, et le peintre Zoulliart complétaient la liste de convives de la soirée.