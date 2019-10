Ayem Nour : Divine en robe bleue avec Denitsa Ikonomova (DALS)

Le mois d'octobre touche à sa fin, et l'année 2019 aussi ! L'esprit des fêtes gagne les célébrités. Les craquantes Ayem Nour et Denitsa Ikonomova ont été touchées mercredi soir, lors du Grand Dîner.

Après celui de septembre au Fouquet's, une nouvelle édition du "Grand Dîner" a réuni plusieurs stars à Paris. L'événement s'est déroulé le mercredi 30 octobre 2019 au Marriott Champs-Élysées, situé au 70, Avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement. Ayem Nour s'y est rendue. Divine en robe bleue, l'ex-star de télé-réalité et nouvelle présentatrice du Mag (sur NRJ12) y a croisé la ravissante Miss France 2017, Alicia Aylies, qui avait elle aussi sorti le grand jeu.

Habillée d'une petite robe noire ouverte sur la poitrine, Alicia Aylies a fait sensation auprès des photographes. Ces derniers ont également vu passer les danseurs Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez, le partenaire de Denitsa dans Danse avec les stars saison 10, Azize Diabaté, ainsi que la bombe de Secret Story 10 et de Game of Clones Rachel Mouyal.

Pascal Soetens, Pierre-Jean Chalençon, Grichka Bogdanoff, Laurent Argelier et le footballeur belge évoluant au PSG, Thomas Meunier, étaient également de la partie.