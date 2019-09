Marco Verratti et sa belle Jessica : soirée au Fouquet's avec Aya Nakamura

La Fashion Week de Paris est lancée, prenant ainsi le relais de Londres et de Milan. Lundi 23 septembre 2019, une grande soirée a été organisée au Fouquet's, qui a retrouvé toute sa splendeur après le terrible incendie qui l'avait ravagé en marge d'une manifestation des gilets jaunes qui avait dégénéré. Le célèbre restaurant des Champs-Élysées a accueilli Le Grand Dîner Fahaid Sanober x Swarovski. Parmi les nombreux convives célèbres, Marco Verratti et sa compagne Jessica Aidi.

Le couple formé par le milieu de terrain italien de 26 ans du PSG et le mannequin français n'avait plus fait d'apparition officielle depuis mai dernier. C'est à cette époque, lors du Grand Prix de Monaco, que le sportif et la jolie brune avaient choisi de révéler leur histoire d'amour au grand jour.

Pour cette soirée au Fouquet's, Jessica Aida a choisi de mettre sa longue silhouette en avant dans un blazer rose fuchsia porté avec un soutien-gorge apparent et une paire de cuissardes blanches. Le mannequin français est connu pour ne pas avoir froid aux yeux, comme le prouve sa page Instagram. Elle est notamment connue pour avoir participé au numéro spécial Swinsuit du magazine Sports Illustrated. Il y met en scène des modèles réalisés avec très peu de tissu.