Tina Kunakey : Jeune maman exquise à la Fashion Week de Milan

View this post on Instagram

Mr Armani with some of the special guests who attended the #GiorgioArmani women's SS20 show held at the brand's historic headquarters in Via Borgonuovo 11. #mfw #ArmaniStars @tinakunakey @realbarbarapalvin @margheritabuyofficial @lasmutniak @elisasednaoui @alecattelan @ludosauer @deenathe1st @christianvieri @costy_caracciolo @rociommorales