Tina Kunakey : Maman protectrice avec son bébé à la Mostra de Venise

Le message fort de Tina Kunakey

Enceinte ou non, Tina Kunakey n'a jamais été rongée par la pudeur... et c'est tant mieux ! Bien qu'elle ait choqué les Français en participant au clip Too Hot du groupe électro français Pink Noise, la jeune femme de 22 ans a toujours clamé haut et fort qu'elle assumait ses courbes sans aucune gêne. "Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est celui de s'accepter, quoi qu'on vous dise, détaillait-elle dans Madame Figaro au mois d'avril. Une femme est plus belle quand elle assume son corps tel qu'il est, avec ses différences. Le look change, les tendances et les modes évoluent, passent, alors qu'un sourire heureux, lui, reste." Pour conserver ce sourire, rien de plus simple désormais qu'un regard jeté sur Amazonie...