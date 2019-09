Tina Kunakey naturelle et Naomi Campbell sensuelle : réunion de tops à Londres

Depuis qu'elle a lancé son organisation caritative en 2005, Naomi Campbell a soutenu diverses causes humanitaires, telles que les victimes du virus Ebola, celles de l'ouragan Katrina, du tremblement de terre en Haïti ou encore les enfants touchés par la guerre en Syrie. Un engagement pour lequel elle peut pleinement compter sur le soutien de son amie Carla Bruni : "Je ne pourrais être plus fière de toi, ma chère Naomi, a écrit l'ex-top sur son compte Instagram ce week-end. Pour tout le fantastique travail que tu fais avec @fashion4relief. À toi et ton équipe, je vous souhaite bonne chance pour ce soir à Londres. PS : Oui, je vais te regarder sur ta chaîne YouTube pendant la diffusion en direct !" L'épouse de Nicolas Sarkozy avait notamment fait le déplacement lors du défilé organisé en mai 2018, en marge du Festival de Cannes.