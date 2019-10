Clara Morgane : Tendres photos de sa fille et coulisses de DALS

Clara Morgane est très attachée à sa vie privée, encore plus lorsqu'il s'agit de sa fille. Elle avait cependant fait une exception lors de sa participation à Danse avec les stars. Pour le second prime, le mannequin avait dansé pour sa fille lors de la love night sur la chanson The Rose. Elle s'était un peu plus ouverte sur le caractère de la fillette. "Ça représente ma fille qui est très douce et qui est une battante. J'aimerais être la princesse qui fait briller ses yeux", avait-elle confié.

Jeudi 31 octobre 2019, Clara Morgane a dévoilé plusieurs images des coulisses de Danse avec les stars sur son compte Instagram lorsque sa fille lui avait rendu visite. On peut ainsi voir le mannequin, en tenue, tenir la fillette à la chevelure blonde dans ses bras. Jean-Marc Généreux pose également avec elle depuis les loges. En légende, celle qui s'est malheureusement fait éliminer la semaine dernière a adressé un poignant message à sa fille.

"Quel bonheur ma fille d'avoir pu te faire rêver sur le parquet de Danse avec les stars. Quelle joie d'avoir vu tes yeux briller devant les lumières de ce spectacle incroyable. Nous avons beaucoup de chance, j'espère que tu t'en souviendras toujours et, dans le pire des cas, on a toutes les images. Je t'aime ma poupée", a-t-elle légendé.