Clara Morgane (Danse avec les stars) "amère" après son élimination ? Elle réagit

Coup de théâtre à l'issue de l'émission Danse avec les stars 2019, diffusée le 26 octobre 2019. Alors qu'elle était première du classement, Clara Morgane a été éliminée de la compétition, face à Ladji Doucouré. Très vite, de nombreux internautes ont estimé que ce départ était injuste. Interrogée par Télé Loisirs, la partenaire de Maxime Dereymez a donné son point de vue.

"Je ne peux pas comprendre et analyser une situation dont je n'ai pas toutes les clefs", a tout d'abord confié Clara Morgane. Son seul but était d'offrir une belle prestation aux membres du jury ainsi qu'au public, et de s'amuser, quitte à faire des heures supplémentaires : "J'ai fait parfois le double d'heures recommandées par TF1. L'entente avec Maxime Dereymez a été au top niveau. Il n'a jamais dit non à davantage d'heures de répétitions. Et pourtant, ce n'est pas spécifié dans son contrat ! C'est vraiment pour l'amour du show. Je suis allée au bout de mon objectif, je n'ai aucun regret." La belle blonde de 38 ans préfère se concentrer sur le positif, quand on lui a demandé si elle ne ressentait pas un sentiment d'injustice, elle a donc répondu : "Je n'arrive pas à trouver ça injuste. On m'a fait un cadeau. Je sors première du classement des juges avec 10 de Patrick Dupond. Je ne peux pas avoir de regrets. Ça fait dix ans que les règles sont comme ça. Il y a sans doute une raison à cela. Qui je suis moi pour juger de la validité des règles ? Je sors grandie. J'aurais eu honte de sortir avec un 2 ! Bien sûr, j'aurais aimé rester plus longtemps."

Un "sentiment d'inachevé"

Clara Morgane a simplement un "sentiment d'inachevé", car elle aurait aimé en donner plus à son public. Elle n'a donc pas apprécié que certains médias jugent qu'elle était amère à la suite de son élimination, simplement parce qu'elle a partagé des messages de soutien disant que son départ n'était pas mérité : "Je peux quand même reposter des articles sans être d'accord absolument à 100 %. Le mot 'amère', vraiment je me sens très très éloignée de cet adjectif. Vraiment pas ! Au contraire, TF1 est la première grande chaîne qui me fait confiance. Et quel cadeau ils m'ont fait ! On ne m'a jamais donné une telle chance. TF1 m'a toujours portée. Après, il y a les aléas, les votes... Les téléspectateurs ont l'habitude de voir sur leur chaîne certains artistes, je pense à Elsa Esnoult, Linda Hardy et Azize Diabaté. Les téléspectateurs de TF1 les voient sur leur chaîne, forcément ce sont des gens qui voient le plus pour lesquels ils vont voter."

Maintenant, Clara Morgane va pouvoir retrouver sa jolie famille et se concentrer pleinement sur ses projets. Ses fans peuvent la retrouver au César Palace Paris jusqu'au 28 février 2020 pour son show Le Cabaret. "J'ai la chance de présenter les Trophées de la nuit avec Cyril Féraud. Mon calendrier est partout en vente avec un spécial Japon. TF1 me dit qu'ils ont apprécié toute l'énergie que j'ai mise au service de l'émission et de mes danses. J'ai un très bon rapport avec eux. On verra pour la suite...", a-t-elle conclu.