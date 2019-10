Danse avec les stars 2019 : Clara Morgane éliminée, gros bug technique en direct

Après s'être frottés aux tubes de Céline Dion et aux danses en trio avec les anciens du programme, les candidats de Danse avec les stars 10 ont relevé un nouveau défi. Le samedi 26 octobre 2019, Clara Morgane, Linda Hardy, Ladji Doucouré, Sami El Gueddari, Azize Diabaté et Elsa Esnoult ont délivré face aux publics de TF1 des performances exceptionnelles en compagnies de très jeunes danseurs. Au total, onze enfants âgés de 8 à 13 ans ont aidé les personnalités à dépasser, victorieux, cette sixième épisode du show diffusé sur TF1.

Cette émission toute en tendresse et en pas chassés a eu lieu sous l'oeil bienveillant de M. Pokora – gagnant de la toute première saison de Danse avec les stars, venu interpréter son nouveau tube Tomber et récupérer son disque de platine pour avoir vendu plus de 100 000 copies de son album Pyramide – et celui d'Iris Mittenaere, accompagnée de la troupe du Paradis Latin. Et pour couronner le tout, les candidats se sont affrontés lors d'une épreuve supplémentaire : celle des portés. Un sacré défi à relever à l'aide de champions junior... mais ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ?

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova

C'est avec une samba qu'Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ont ouvert le spectacle. Accompagnés de Dayana et Mica, 10 et 11 ans, champions de France de danses standards et latines, le couple a enflammé le parquet avec une samba sur ABC des Jackson Five. Un honneur pour la petite fille, fans du duo qu'elle accompagnait, dont les murs de la chambre sont ornés de posters de Denitsa. "Ouvrir le bal comme ça comme vous l'avait fait, être si jeunes et avoir autant de talent, c'est juste impressionnant" s'est réjouie Shy'm. Les juges ont toutefois reproché à Azize Diabaté de compenser son manque de technique avec de l'interprétation. "Je cherche maintenant des finalistes" a conclu Chris Marques.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Concours de portés : 4 points

Total : 30 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette

Rude challenge pour Elsa Esnoult qui a tenté de sortir ses tripes sur une danse contemporaine... d'autant plus, qu'outre Anthony Colette, elle était soutenue par la petite Mila, 13 ans, véritable phénomène national de cette pratique, qui cumule les médailles d'or et s'entraîne vingt heures par semaine. Sur Elastic Heart de Sia, la comédienne des Mystères de l'amour n'a toutefois pas convaincu Patrick Dupond et ses complices : "Mila vous a donné toutes les clés. Il faut tout donner comme si c'était la dernière fois qu'on allait danser. Je l'ai entre-aperçu à plusieurs reprises. Vous pouvez le faire. A certains moments c'était là. Mais laissez-vous aller" a regretté l'étoile. "Ca ne va pas du tout assez loin. J'ai besoin d'un abandon total. On voit quelqu'un qui essaye mais qui n'y arrive" a ajouté Chris Marques.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 6/10

Chris Marques : 4/10

Jean-Marc Généreux : 5/10

Concours de portés : 2 points

Total : 24 points

Ladji Doucouré et Inès VanDamme

Inès Vandamme a été grandement aidée cette semaine pour réprimander Ladji Doucouré. Avant d'offrir au public un quickstep costumé sur la bande originale du film d'animation Les Indestructibles, le duo a eu droit aux conseils aiguisés de Cassandre et Robine-André, qui n'ont pas hésité une seconde à corriger la posture de l'athlète. Des super-pouvoirs qui ont eu leur petit effet sur Jean-Marc Généreux : "Vous m'avez donné la banane. Les pas étaient bien. Le cadre était pas mal. On se souvient qu'au deuxième prime c'était compliqué. La technique c'est pas mal. Ta passion et ton engagement, ça, c'est vraiment indestructible". La kryptonite, ce sera pour une prochaine semaine !

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 7 /10

Concours de portés : 12 points

Total : 40 points

Linda Hardy et Christophe Licata

Linda Hardy et Christophe Licata ont fait vivre aux juges un véritable moment de rêve et de douceur : une valse sur J'envoie valser d'Olivia Ruiz avec Léna et Valentin. Ces jumeaux de 9 ans, champions d'Occitanie 2019, n'avaient qu'une envie, celle d'éviter à leurs complices de terminer dernier du classement des juges comme la semaine dernière. Et ça, Chris Marques l'a acheté. "Techniquement, c'était une excellente valse, a-t-il expliqué. Ce que je vois c'est de la précision. Vous faites les montagnes russes Linda. C'était splendide". Un "moment d'une grande beauté" pour Patrick Dupond, qui a provoqué les larmes de Valentin, très admiratif devant son modèle.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Concours de portés : 6 points

Total : 37 points

Clara Morgane et Maxime Dereymez

Petite catastrophe pour Clara Morgane et Maxime Dereymez, accompagnés de Maé et Nathan, champions de France 2019. Alors qu'ils avaient prévu de délivrer un jive sur Proud Mary de Tina Turner, les quatre danseurs ont commencé leur chorégraphie sur... En feu de Soprano. Une erreur de direct qui a obligé Camille Combal à interrompre la séquence, afin de pouvoir changer la piste musicale. Malgré ce moment de flottement, Shy'm était conquise : "C'était hyper bien fait, hyper intelligent. Clara je t'ai trouvée hyper emportée. Peut-être pas assez fouettée dans les quicks. Mais vous nous avez emporté. C'était beau". Cette semaine, Clara Morgane et Maxime Dereymez étaient les victimes du brief de Chris Marques, mi-figue mi-raisin devant cette performance "manquant un peu de rebond".

Les notes :

Patrick Dupond :10/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Concours de portés : 10 points

Total : 43 points

Sami El Gueddari et Fauve Hautot

Le titre En Feu de Soprano était en réalité prévu pour Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Pour leur cha-cha-cha, le binôme ne s'est pas frotté au talent d'un danseur, ni de deux... mais de quatre : Kacie et Ruben ainsi qu'Appoline et Ethan. Et on peut dire que la semaine a été intense, entre les répétitions et la curiosité malicieuse des enfants vis-à-vis de la prothèse du nageur handisport. "On te reproche souvent ton côté bon élève. Mais ce soir, tu avais la folie" a détaillé Jean-Marc Généreux, très touché par la candeur de ce groupe d'artistes. "Vous avez décrypté des secret essentiels pour bien danser. Bravo" a fini de complimenter Patrick Dupond.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Concours de portés : 8 points

Total : 40 points

Le face-à-face

Encore une fois, les votes du public ont complètement changé la donne. Alors qu'ils étaient situés tout en haut du classement des juges, Clara Morgane et Maxime Dereymez ont dû affronter Ladji Doucouré et Inès VanDamme sur un jive, avec en fond sonore le titre Runaway Baby de Bruno Mars.

A l'issue de cette nouvelle semaine de compétition, c'est d'ailleurs Clara Morgane et Maxime Dereymez qui ont quitté l'aventure, ne remportant que 44% des suffrages. Une défaite qui fait suite à celles – dans l'ordre chronologique – de Liane Foly, de Moundir, de Hugo Philipp et celle, la semaine dernière, de Yoann Riou.

