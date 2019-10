Yoann Riou éliminé de Danse avec les stars : "Je fais 85 kg, plus rien ne me va"

Infatigable trublion de cette dixième saison de Danse avec les stars (TF1), le journaliste sportif Yoann Riou a signé samedi 19 octobre 2019, sa dernière prestation sur le parquet de danse de l'émission. Et c'est comme toujours avec un grand sourire et beaucoup d'optimisme qu'il a tiré sa révérence à l'issue des votes qui l'opposaient à la sublime Clara Morgane.

Interrogé par Télé Star, Yoann Riou s'est livré à quelques confidences concernant sa participation à cette aventure riche en sensations fortes. Il n'a notamment pas hésité à parler de son impressionnante perte de poids : "Je pèse 84 kilos, j'en faisais 105, au début de l'été. J'ai perdu 5 centimètres de tour de taille, depuis le début de l'aventure. Je commence à voir quelques petits abdos ! Je dois aller m'acheter des vêtements parce que je n'ai plus rien qui me va ! Je me sens tellement mieux qu'au début de mon régime !", s'est-il exclamé, toujours avec humour.

Incroyablement fier de son parcours, le joyeux petit homme à lunettes, conscient de la chance qu'il a eue, indique avoir vécu son aventure dans la liberté la plus totale : "Vu mon niveau de danse, on était destinés à sortir dès le deuxième prime. J'ai vécu sept semaines d'une aventure humaine, d'un programme bienveillant, familial. Je suis tellement heureux !", s'est-il exclamé avant de commenter sa dernière danse, empreinte d'une émotion particulièrement marquée "Il n'y a rien de plus beau que de partir un soir comme ça. C'est quelque chose de dingue de faire une chorégraphie d'adieu en étant totalement moi-même. On était seuls au monde, dans une bulle. C'est inestimable !"

Et si Yoann Riou emploie toujours le "on", c'est qu'il a noué une relation fusionnelle avec Emmanuelle Berne, sa partenaire attitrée durant cette saison. La danseuse, consciente de la difficulté de son coéquipier, s'est pourtant très vite attachée à lui et à son éternel enthousiasme. Ainsi, depuis le début du programme, leur complicité était en effet très palpable. Aujourd'hui, le journaliste de L'Équipe TV déclare : "C'est une rencontre incroyable. J'étais le moins bon danseur de cette aventure et elle m'a porté jusqu'au cinquième prime. C'est une danseuse fantastique et admirable. Elle a eu une pédagogie incroyable. Elle m'a permis de faire la moitié du programme. Je lui souhaite le plus grand des bonheurs dans les mois à venir. La compétition durait quelques semaines, mais une amitié, c'est pour la vie !", conclut-il avant de révéler qu'il s'apprête à partir en vacances à Deauville avec Emmanuelle Berne et son petit ami, le pilote automobile Chris Buncombe.

Souhaitons donc une longue et indéfectible amitié au duo qui a saupoudré le parquet de gaieté durant cinq semaines !