Danse avec les stars : Yoann Riou éliminé partage un tendre message

Candidat le plus farfelu de cette 10e saison de Danse avec les stars, le journaliste sportif Yoann Riou a malheureusement été éliminé lors du prime du samedi 19 octobre. Il affrontait en face à face Clara Morgane et cette dernière a décroché 74% des voix contre seulement 26% pour son concurrent.

Sur son compte Twitter suivi par 77 000 abonnés, Yoann Riou a posté un message alors que l'aventure a pris fin pour lui sur le parquet de l'émission de TF1. "Sept semaines merveilleuses, à jamais dans nos coeurs avec @emmanuelleberne ! Cinq primes incroyables. Et terminer sur ce parquet avec une chanson si touchante. Cette histoire @DALS_TF1 me marquera pour toujours, avec une partenaire extraordinaire, et le mot est faible. Immense Emma", a-t-il écrit. Un bel hommage à sa partenaire la danseuse Emmanuelle Berne. Il a d'ailleurs promis de venir la voir danser, depuis les coulisses, samedi prochain "sans pression" cette fois.

Yoann Riou, âgé de 41 ans, a dansé en trio avec sa partenaire et avec le chanteur Lenni-Kim, arrivé 2e lors de sa participation en 2017. Ils ont effectué un american smooth au son de la chanson SOS d'un terrien en détresse. Une danse qui a rapporté 26 points.

Très heureux de participer au programme, celui que l'on retrouve régulièrement depuis quelques mois dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, s'était donné corps et âme aux entraînements, perdant jusqu'à 20 kilos ! De beaux efforts salués par les juges (Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond) mais qui n'ont jamais vraiment donné de résultats.

De l'aveu même d'Emmanuelle Berne, Yoann Riou était le plus mauvais candidat. "J'avoue que c'est une grande surprise. C'est l'un des plus mauvais, bien évidemment. Mais l'un des plus investis. Dans ma vie, j'ai rarement vu quelqu'un bosser autant. Je ne veux pas qu'il passe pour un clown. Il lui faut plus d'entraînement, alors on rajoute des séances (...). Quand Yoann est heureux, il s'emballe et toute sa technique s'en va. J'essaie de lui apprendre à se concentrer", confiait-elle ainsi au Parisien.