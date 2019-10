Yoann Riou dans DALS : il est "l'un des plus mauvais" selon sa partenaire

Dans cette saison de Danse avec les stars (TF1), la technique semble décidément passer au second plan lorsqu'il s'agit de juger les candidats. N'en déplaise à Yoann Riou, véritable surprise de cette dixième saison. Le 12 octobre 2019, le journaliste sportif de L'Equipe a une fois encore séduit le public et gagné son ticket pour une cinquième semaine de concours avec sa partenaire Emmanuelle Berne.

Lors d'une interview accordée au Parisien samedi, en pleine répétition dans les studios d'entraînement de Malakoff (Hauts-de-Seine), la danseuse aguerrie n'a pas caché sa surprise de voir son duo toujours en compétition : "J'avoue que c'est une grande surprise. C'est l'un des plus mauvais, bien évidemment, a-t-elle lâché en parlant de son partenaire. Mais l'un des plus investis. Dans ma vie, j'ai rarement vu quelqu'un bosser autant." Si Emmanuelle Berne redouble de fermeté avec son nounours d'acolyte, c'est avant tout pour son bien : "Je ne veux pas qu'il passe pour un clown. Il lui faut plus d'entraînement, alors on rajoute des séances (...). Quand Yoann est heureux, il s'emballe et toute sa technique s'en va. J'essaie de lui apprendre à se concentrer."